Сергей Собянин назвал преимущества новых эстакад на МСД

Новые эстакады на первом участке Южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) задумали для разгрузки третьего транспортного кольца (ТТК). Об их преимуществах рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря эстакадам разгрузим участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снизим нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК», — написал градоначальник.

По словам Собянина, сейчас строится пешеходный переход через пути МЦД-2 у 1-го Тушинского проезда. Он свяжет улицу с Волоколамским шоссе и позволит местным жителям безопасно переходить через железную дорогу. Работы планируется завершить в сентябре.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве зон отдыха у воды в Москве.