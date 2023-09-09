Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

Действующий мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что проголосовал на выборах мэра Москвы электронно.

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — написал он.

Собянин напомнил, что благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и удаленно. Однако избирательные участки также работают и ждут всех желающих сделать выбор горожан.

Ранее в выборах принял участие заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.