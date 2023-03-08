Сергей Жуков спел для посетительниц кафе в Москве и попал на видео

«Сергей Жуков из "Руки Вверх" зашел в кафе на Патриарших, где посетительницы попросили его спеть и он не отказал», — сообщили в группе. Певец включил стоящую в зале колонку и предложил девушкам подпеть ему. В конце он поздравил всех с 8 Марта под аплодисменты.

«Красавчик, не растерялся», «Молодец, что не стал отмазываться», «Как это мило! Cпасибо, Сергей, за то, что вы есть», — восхитились поступком артиста пользователи сети.

Ранее романтичный челлендж в преддверии 8 Марта запустил в соцсетях актер Сергей Безруков. Он призвал женщин читать строки популярных песен о любви на манер стихов, записывать это на видео и выкладывать ролики с хештегом.