В Москве перед судом предстанут серийные убийцы пенсионеров

Подозреваемые в серии убийств пенсионеров предстанут перед судом в Москве, сообщает столичная прокуратура. Пятеро сообщников в возрасте от 35 до 56 лет приходили в дома под видом соцработников или рабочих, предлагая сделать ремонт. Всего от действий участников организованной группы пострадало девять человек, из которых восемь скончались.

«Исполнители преступлений незаметно добавляли в еду и напитки пожилых людей лекарственные средства и сильнодействующие вещества, что приводило к расстройству здоровья потерпевших и последующему наступлению смерти», — сообщает ведомство.

По данным следствия, подозреваемые заключали договоры ренты с одинокими пенсионерами, а после убийства присваивали имущество. Перед судом они предстанут по обвинениям по статье 105 («Убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений»), части 3 статьи 30 пунктам «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений») и статье 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).

«Уголовное дело в отношении организатора и других участников преступной группы выделено в отдельное производство. Ранее один из участников преступной группы осужден, а к другому судом применены принудительные меры медицинского характера», — уточняет прокуратура.

Ранее сообщалось, что пенсионер в подмосковном Можайске попытался убить жену, после чего ранил полицейского и поджег дом.