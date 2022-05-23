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Крупнейшая в мире сеть кофеен заявила об окончательном уходе из России

Крупнейшая в мире сеть кофеен заявила об окончательном уходе из России
Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks заявила об окончательном уходе из России. Бренд больше не будет представлен на российском рынке, сообщает Interfax.

«При этом компания продолжит оказывать поддержку 2 тысячам сотрудникам в РФ, включая выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством», — говорится в сообщении об уходе сети из страны.

Агентство напомнило, что компания приостановила свой бизнес в России еще в марте. Тогда прекратились отгрузки продукции, а также вступила в силу договоренность с лицензионным партнером о приостановке работы около 130 кофеен по всей стране.

Ранее популярный американский производитель одежды окончательно ушел из России. Сейчас компания ищет покупателей на часть своих магазинов, расположенных в России.

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