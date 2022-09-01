Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовили к отопительному сезону

Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве по состоянию на четверг, 1 сентября, подготовлены к отопительному сезону, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

Бирюков уточнил, что специалисты начинают подготовку к осенне-зимнему периоду еще в мае, сразу после отключения отопления. Летом проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, а также подготовка к зиме теплоэлектроцентралей, котельных, тепловых пунктов и других объектов.

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