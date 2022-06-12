На станции метро «Маяковская» открылся сезон летних свадеб

На станции метро «Маяковская» в Москве открылся сезон летних свадеб. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, первые пары зарегистрировали свои отношения в День России — 12 июня. Специально для этого станцию украсили свадебной аркой, а фотосессию молодоженам можно было устроить в двух составах — «Москва 2020» и «Номерной». Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что церемонии бракосочетания проходят в метро в ночное время, чтобы не мешать пассажирам.

Подать заявление можно лично во Дворце бракосочетания №1. Среди площадок — станция «Маяковская» и Северный речной вокзал. Свободные даты — на портале mos.ru в разделе «Выездная регистрация».

«Станция метро "Маяковская" — это наша самая необычная выездная локация для заключения брака. Торжественные церемонии проходят в ночное время с двух до четырех часов и требуют особой подготовки документов и оформления площадки. Поэтому для бракосочетаний в метро на 2022 год мы выбрали самые популярные даты для молодоженов», — отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее Москва повторила собственный рекорд по свадьбам в апреле.