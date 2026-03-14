Назван срок открытия сезона проката электросамокатов и велосипедов в Москве

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве может стартовать в конце марта — начале апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Его слова передает «Интерфакс».

Он напомнил, что обычно прокат начинает работу во второй половине марта.

«Но с учетом того, что (...) холода закончились пару дней назад, то компаниям обычно надо какое-то время для того, чтобы до конца подготовить свой подвижной состав к весенне-летнему сезону. По информации от них, в ближайшие 10-15 дней это будет сделано», — сказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что город следит за безопасностью поездок. Так, например, будет осуществлена проверка парка, в случае обнаружения несоответствий выезд средств индивидуальной мобильности запретят.

При этом ранее Telegram-канал «Москва М125» сообщил о возвращении арендных электросамокатов на улицы Москвы. На записи, сделанной одним из жителей столичного региона, можно заметить скопление прокатных самокатов по обе стороны дороги — на тротуаре и автобусной остановке.