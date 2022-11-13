Диетолог назвала сезонные продукты для укрепления иммунитета

Сезонные продукты, которые помогут повысить иммунитет и поддержать хорошее настроение в беседе с kp.ru назвала диетолог Людмила Денисенко. В их число входит тыква, хурма и осенние ягоды.

«Насыщенный оранжевый цвет тыквы говорит о том, что она буквально наполнена антиоксидантами и бета-каротином, который преобразуется в витамин А в нашем организме. А значит, чем чаще ее есть (в сочетании с кашами, в супах, цукатах и т. д.), тем лучше организм будет противостоять некоторым видам рака, сердечным заболеваниям и старению», — рассказала специалист и добавила, что этот продукт содержит много воды, витамины С, В, D и минералов (калий, кальций, магний, железо и цинк).

По словам специалиста, хурма помогает восстановить организм после перенесенного COVID-19 и других вирусных заболеваний. Она также богата витаминами С и Р, что помогает снизить хрупкость и проницаемость сосудов. Кроме того, в хурме большое содержание бета-каротина для продления молодости, магния и калия для поддержания нормальной работы сердца.

В боярышнике есть урсоловая кислота, которая оказывает антимикробное и противовоспалительное действие, а клюква богата витаминами А, В и С. В красной рябине много витамина Р, необходимого для капилляров и правильной работы щитовидной железы. Брусника же содержит в себе витамин В2 для поддержания нервной системы и иммунитета, продолжила эксперт.

Диетолог отметила, что ежедневное употребление яблок снижает риск заражения респираторными заболеваниями, а также защищает легкие от действия табачного дыма и других вредных веществ в воздухе.

«Считается, что бета-глюканы — природные полисахариды, — содержащиеся как в сырых грибах, так и в вареных, "подстегивают" иммунитет. А еще грибы — отличный источник витамина D, из-за недостатка которого повышается риск заражения вирусными заболеваниями. Кроме того, грибы содержат естественный антиоксидант меланин, который служит защитой и для наших клеток от различных вредных воздействий», — заключила Денисенко.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов призвал отказаться от водки и горячей картошки при лечении ОРВИ.