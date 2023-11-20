Раскрыты сферы с самыми высокими зарплатами в России
Больше всего в России зарабатывают специалисты в сфере добычи нефти и газа.
Специалисты, работающие в сфере добычи нефти и газа зарабатывают в России больше всего — в среднем 176,7 тысячи рублей в месяц, передает ТАСС со ссыылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, .
Хорошо зарабатывают также финансисты и страховщики — около 155,5 тысяч рублей в месяц. Эксперты авиационной отрасли получают примерно 151,9 тысяч рублей в месяц, а производители табачных изделий — 142,3 тысячи рублей в месяц.
Самыми высокооплачиваемыми направлениями стали также аквакультура и рыболовство и железорудная промышленность — заработок работников этих отраслей в месяц составляет примерно 109 тысяч рублей, говорится в сообщении.
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