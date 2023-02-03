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20:10, 03 февраля 2023
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Определены самые популярные у столичных предпринимателей сферы бизнеса

Определены самые популярные у столичных предпринимателей сферы бизнеса
Фото: Tyler Franta / Unsplash

Самые популярные у столичных предпринимателей сферы бизнеса определил на официальном сайте мэра Москвы руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Самым популярным направлением бизнеса в Москве стала онлайн-торговля. С помощью ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) свое дело в этой сфере открыли более 2,4 тысячи человек», — рассказал эксперт.

Также москвичи предпочитают открывать службы такси. При поддержке МБМ в столице появилось 497 таких компаний. 425 предпринимателей открыли рестораны и организовали службы доставки, 325 предприятий появилось в сфере автомобильных грузоперевозок, 262 компании малого и среднего бизнеса заработали в бьюти-индустрии и 205 компаний — в ИТ-сфере.

Ранее бизнес-коуч привела алгоритм действий для достижения поставленных целей.

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