Определены самые популярные у столичных предпринимателей сферы бизнеса

Самые популярные у столичных предпринимателей сферы бизнеса определил на официальном сайте мэра Москвы руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Самым популярным направлением бизнеса в Москве стала онлайн-торговля. С помощью ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) свое дело в этой сфере открыли более 2,4 тысячи человек», — рассказал эксперт.

Также москвичи предпочитают открывать службы такси. При поддержке МБМ в столице появилось 497 таких компаний. 425 предпринимателей открыли рестораны и организовали службы доставки, 325 предприятий появилось в сфере автомобильных грузоперевозок, 262 компании малого и среднего бизнеса заработали в бьюти-индустрии и 205 компаний — в ИТ-сфере.

Ранее бизнес-коуч привела алгоритм действий для достижения поставленных целей.