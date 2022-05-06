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Россиянин в шапочке из фольги в московском метро рассмешил сеть

Россиянин в шапочке из фольги в московском метро рассмешил сеть
Фото: Ковалев Петр / ТАСС

Очевидцы заметили и сняли на видео молодого человека с шапочкой из фольги на голове. Ролик опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как россиянин с ранцем в руках пытается пройти сквозь стену на станции московского метро. «Платформа девять и три четверти», — подписали администраторы сообщества. Это отсылка к фильму о волшебнике Гарри Поттере, где герои проходят сквозь стену на вокзале, чтобы попасть на поезд в учебное заведение для магов.

Россиянин рассмешил пользователей сети. «Это он в Москве снег в мае вызвал?», «Может он просто проиграл спор какой-нибудь?», «В данном случае не совсем понятна роль шапочки. От чего она должна его защитить? От Волан-де-Морта?» — прокомментировали юзеры.

Ранее массовое скопление студентов в шапочках из фольги заметили у вестибюля станции метро «ВДНХ» в Москве.

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