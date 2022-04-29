Названы опасные последствия употребления шашлыка

Токсичные углеводы также может содержать и корочка, которая образуется на мясе при неправильной жарке. Чтобы она не появлялась, Хомяков советует не пережаривать пищу. Но и непрожаренное мясо тоже таит в себе опасность. Не погибшие паразиты могут вызвать саркоцистоз, трихинеллез, токсоплазмоз, тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз.

Доктор посоветовал отдать предпочтение шашлыку из птицы и рыбы, так как они лучше усваиваются и содержат меньше жировых прослоек.

При этом результаты исследования онлайн-гипермаркета товаров «ВсеИнструменты.ру» и «Утконос Онлайн», поступившие в редакцию «Газеты.Ru», показали, что жители Москвы и Подмосковья отдают предпочтение шашлыку из говядины.

Ранее стало известно, что приготовление шашлыка из свинины на четырех человек в этом году обойдется дороже, чем в прошлом. Эксперты предупредили россиян о подорожании мяса на 16 процентов.