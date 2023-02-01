Актера Щербакова госпитализировали в Москве

Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на директора «Выборгского дворца культуры» Елену Потылицыну. В среду, 1 февраля, Щербаков должен был отправиться в Санкт-Петербург и выступить там на сцене театра, но оказался в больнице.

«У нас нет четких данных… Он должен был "Сапсаном" приехать, и утром, видите, не сел. Уже декорации приехали, все приехали, а его увезли на скорой в больницу. Ждем пока информации более раскрытой», — сказала Потылицына.

Спектакль «Свободная пара», в котором Щербаков играет вместе с актрисой Марией Ароновой, перенесли в связи с болезнью артиста. Точная дата на сайте театра пока не называется, но уточняется, что все ранее приобретенные билеты будут действительны.

Ранее Щербаков перечислил главные отличия москвичей от жителей Санкт-Петербурга. Он родился в Ленинграде в 1949 году, а через 20 лет переехал в Москву ради учебы в Школе-студии МХАТ.