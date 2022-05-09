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Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Москве после трехлетнего перерыва

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Москве после трехлетнего перерыва
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Шествие «Бессмертного полка» пройдет в городах России после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бессмертный полк» традиционно проводится в День Победы в России и других странах. Во время шествия люди несут портреты своих родственников, которых коснулась Великая Отечественная Война. Присоединиться к акции могут все желающие.

В Москве «Бессмертный полк» пройдет на центральных улицах города. Впервые в столице шествие с фотографиями ветеранов провели в 2010 году. В 2015 году «Бессмертный полк» прошел на Красной площади.

В этом году москвичам предложили бесплатно напечатать портреты для «Бессмертного полка» в офисах МФЦ.

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