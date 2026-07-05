Город
Опубликовано 05 июля 2026, 15:31
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На северо-востоке Москвы построили новую школу

Росреестр зарегистрировал школу в Марьиной Роще в Москве на 650 мест.
На северо-востоке Москвы построили новую школу
Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет новую школу на 650 учебных мест в Марьиной Роще Северо-восточного административного округа (СВАО) на улице Складочной, дом 6, строение 5. Об этом на своей странице в VK сообщила пресс-служба ведомства.

«В здании площадью 17 995 квадратных метров для создания комфортной образовательной среды будут функционировать универсальные и специализированные кабинеты, современный ИТ-полигон, медиатека и несколько лабораторно-исследовательских комплексов», — говорится в сообщении.

Корпус в Марьиной Роще стал четвертой школой, которая оформлена Управлением с начала текущего года, отметила замглавы управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова. Кроме него на учет встали школа на 1200 мест в Троицке, учебный корпус на 400 мест в районе Богородское и здание школы № 2073 во Внуково.

«Суммарно на кадастровой карте появилось свыше 50 тысяч квадратов образовательной инфраструктуры для почти трех тысяч учащихся», — заключила Кудинова.

Ранее стало известно, что в Москве построят школу-конструктор.

Автор:Анна Вальман
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