На юге Москвы построят новую школу

Школу на две тысячи мест построят в Даниловском районе Москвы. Об этом написал в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

«Большая школа для двух тысяч учеников появится в Даниловском районе. Построим еe в развивающемся жилом квартале на проспекте Андропова, поэтому она будет востребована у горожан», — отметил Собянин.

По словам мэра, рядом с площадкой будущей школы находится станция метро «Технопарк» Замоскворецкой линии, а через два года откроется еще одна — «Остров мечты» Бирюлевской линии.

В школе будут два входа — для младших классов и для учеников средней и старшей школы. У младших вход будет оформлен декоративными буквами алфавита, у старших — современной графикой с математическими мотивами.

Внутри школы будут универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, четыре спортзала, многофункциональное пространство, обеденный зал. На территории школы обустроят всe необходимое для занятий физкультурой и спортом, а также игровые площадки.

Основные работы завершатся уже в 2028 году.

Ранее сообщалось, что школьница из Москвы набрала 400 баллов на ЕГЭ.