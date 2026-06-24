Школьница из Москвы набрала 400 баллов на ЕГЭ

Ученица из московской школы получила 400 баллов на ЕГЭ. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент образования и науки Москвы.

«Екатерина Малкова, ученица инженерного предпрофкласса школы № 1409, получила максимальную оценку сразу по четырем предметам», — говорится в публикации. Школьница сдала на максимальные баллы профильную математику, химию, физику и русский язык.

Отмечается, что в настоящее время Малкова ожидает результат информатике.

Ранее московские учащиеся завоевали рекордное количество наград в финале Всероссийской олимпиады школьников. Абсолютными победителями стали 35 учащихся из Москвы, а 133 участника столичной команды получили дипломы по двум и более предметам.