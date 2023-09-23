Школьница оказалась в реанимации из-за страха получить четверку

Отличница наглоталась транквилизаторов перед контрольной и попала в реанимацию в Москве, сообщает Shot.

По информации канала, 15-летняя школьница собиралась на учебу и очень нервничала из-за предстоящей контрольной, боялась получить четверку. Ее родители уже ушли на работу. Десятиклассница решила принять транквилизаторы и выпила сразу 22 таблетки. После этого девушке стало плохо, она сама вызвала скорую.

Уточняется, что препарат школьнице выписал врач из-за ее повышенной тревожности и проблем со сном.

Школьницу доставили в Филатовскую больницу. Она заверила врачей, что не собиралась совершать самоубийство, ей просто было очень страшно перед серьезным школьным испытанием. Она думала, что таблетки помогут ей успокоиться.

Теперь некоторое время десятикласснице придется пробыть в токсикологическом отделении.

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