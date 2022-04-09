В Москве школьница провалилась под лед и погибла

В Москве школьники провалились под лед, одна из двух пострадавших погибла. Об этом сообщил Telegram-канал столичной прокуратуры.

По имеющимся данным, инцидент произошел в поселке Первомайское в Новой Москве. Двое подростков 2010 года рождения, мальчик и девочка, провалились под лед на местном водоеме. Детей спасли, девочке потребовалась медицинская помощь. Несмотря на старания медиков несовершеннолетняя вскоре скончалась.

Позднее канал сообщил о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось о подростках, которые угнали автомобиль и провалились под лед в Подмосковье.