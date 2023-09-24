Школьница сбежала из дома после ссоры с матерью в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде десятиклассница сбежала из дома после ссоры с матерью, сообщает Telegram-канал SHOT. Причиной конфликта стало курение школьницей электронных сигарет.

Мать девочки обратилась в полицию. Она рассказала, что обнаружила в смартфоне фотографию, на которой ее дочь запечатлена курящей. Женщина отругала подростка, забрала у нее телефон и отправилась спать. Утром девочку не обнаружили в ее комнате.

Родители сбежавшей пытались разыскать ее у друзей, однако это не дало результатов. Сейчас подростка разыскивают правоохранительные органы.

Ранее в подмосковном Красногорске школьница сбежала из дома ради свадьбы с возлюбленным.