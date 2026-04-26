Школьница впала в кому во время посещения бассейна в московской гостинице

В Москве девочка впала в кому после посещения бассейна в гостинице Radisson «Славянская». Об этом сообщило издание Baza.

12-летняя школьница приехала из Петербурга в столицу с группой других детей. Во время купания она в какой-то момент начала захлебываться. Свидетели происходящего вытащили ребенка из воды и реанимировали, но позже пострадавшая впала в кому. Врачи экстренно госпитализировали девочку.

На инцидент обратил внимание Следственный комитет России. Ведомство начало проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

