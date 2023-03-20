В Москве школьница выпала из окна после ссоры с родителями из-за пирсинга

В Москве старшеклассница поссорилась с родителями из-за прокола губы. После конфликта школьница выпала из окна, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Девочку обнаружили под окнами четвертого этажа жилого дома в районе Очаково-Матвеевское. Она попала в реанимацию с травмами.

Стало известно, что незадолго до инцидента девочка сообщила матери и отцу, что хочет сделать пирсинг. Родители отнеслись к решению подростка негативно, отметил источник.

Ранее тело подростка обнаружили на севере Москвы. Предположительно, мальчик покончил с собой.