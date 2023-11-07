В Москве школьницу избили за попытку погладить собаку

В Москве владельцы алабая избили хотевшую погладить их собаку школьницу. Об этом сообщил «МК».

Избиение произошло вечером в понедельник, 6 ноября, на Ангарской улице на севере столицы. 14-летняя москвичка пыталась погладить собаку, но хозяйка запретила. Между ними начался конфликт.

В результате девочка получила ушиб живота, травму носа, сотрясение мозга и была госпитализирована. По сведениям издания, в избиении участвовал ранее восемь раз привлекавшийся к уголовной ответственности за различные преступления 33-летний мужчина.

Ранее избиение грабителями мужчины в Москве попало на видео.