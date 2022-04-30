В Подмосковье мужчина напал на школьника и пытался задушить его

В подмосковном Королеве неизвестный мужчина напал на 12-летнего ребенка и потащил его за гаражи. Об этом в субботу, 30 апреля, пишет РЕН ТВ.

Там злоумышленник начал душить школьница резиновым хомутом. Инцидент произошел на Пионерской улице. По информации издания, ребенок находился на детской площадке, когда на него напал неизвестный.

В какой-то момент мальчику удалось вырваться и убежать. Он встретил прохожих и сообщил о случившемся, после чего на место вызвали полицию и медиков.

Пострадавшего школьника доставили в больницу. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее 11-летняя школьница подверглась нападению педофила в подмосковных Люберцах.