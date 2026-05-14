Школьник под Москвой проглотил целый килограмм магнитных шариков

Школьник под Москвой проглотил магнитные шарики весом 1 килограмм. Его срочно госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Подросток стал жаловаться на боли в животе. В отделении Московского областного центра охраны материнства и детства его обследовали и выявили реальную причину произошедшего — в брюшной полости пациента нашли 17 магнитных шариков диаметром 15 миллиметров каждый.

Юному россиянину провели гастроскопию, затем — лапароскопию, а еще позже — лапаротомию. Благодаря экстренному вмешательству врачей все шарики смогли извлечь без тяжелых последствий для организма подростка. На данный момент он восстанавливается.

