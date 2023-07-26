В Подмосковье школьник попал в реанимацию после тренировки в бассейне

После тренировки по плаванию 17-летний школьник попал в реанимацию, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в фитнес-центре в подмосковных Люберцах.

Подросток выполнял упражнения по задержке дыхания и начал тонуть. Его госпитализировали с диагнозом «состояние после утопления». Юноша до сих пор находится без сознания в тяжелом состоянии.

По данным SHOT, школьник профессионально занимался плаванием и имел спортивный разряд. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее ученик московской школы умер после урока физкультуры. Юноше внезапно стало плохо, спасти его не смогли.