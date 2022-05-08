Школьник напугал пистолетом кассиршу магазина в Подмосковье

11-летний школьник напугал кассиршу магазина в городе Чехов пневматическим пистолетом. Об этом пишет Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова представителя главка МВД по области.

По информации канала, мальчик получил оружие в подарок на день рождения. Вместе с ним он отправился на прогулку по улицам микрорайона Венюково. Напуганные местные жители сообщили полицейским, что подросток угрожал пистолетом кассирше в магазине и детям на игровой площадке.

Оперативники проверили полученную информацию, разыскав и опросив школьника. Выяснилось, что оружие в его руках было без патронов. Мальчик заявил, что ни в кого не стрелял, а просто показывал то, что ему подарили, другим.

«В отношении матери ребенка составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей по части 1 статьи 5.35 КоАП», — процитировал канал представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что школьнику прострелили лицо на детской площадке в Подмосковье.