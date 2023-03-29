Российский школьник умер после урока физкультуры

Школьник в Симферополе умер после пробежки на уроке физкультуры. О случившемся сообщило Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Минздрава Крыма.

По данным очевидцев, девятиклассник потерял сознание во время занятия в симферопольской школе №10. Мальчика госпитализировали, в медучреждении он дважды пережил клиническую смерть и трижды — остановку сердца. Спасти его не удалось.

У россиянина ранее диагностировали проблемы с сердцем, также у него была гипертония, уточнил неофициальный источник.

Ранее ученик подмосковной школы умер во время игры в футбол. Это случилось во время дополнительного занятия в спортивной секции.