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Украинский школьник «заминировал» квартиру московского приятеля из-за ссоры

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Украинский школьник «заминировал» квартиру московского приятеля из-за ссоры
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Школьник с Украины сообщил о минировании квартиры своего друга из Москвы. Инцидент произошел из-за того, что школьники поссорились, играя в многопользовательский шутер Counter-Strike. Подробности раскрыло издание Baza.

Два года назад мальчики познакомились в онлайне и периодически играли в сети. В конце января текущего года между сверстниками произошел конфликт, в ходе которого украинский школьник сообщил, что обратится в полицию.

Спустя три недели на электронную почту столичных правоохранителей пришло сообщение о минировании в одном из жилых домов. Отправитель указал свою фамилию. Оперативники прибыли на указанный в письме адрес с кинологом и собакой. Они пообщались с матерью школьника, которая рассказала им о приятеле сына, и обследовали квартиру. Внутри не обнаружили взрывчатых веществ.

Ранее после сообщений о минировании в школах в центре Москвы начали проверку.

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