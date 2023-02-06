Город
13:38, 06 февраля 2023
1 мин.

Школьников госпитализировали из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы

Школьников госпитализировали из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Двоих школьников госпитализировали из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. 15-летний мальчик и 14-летняя девочка попали в токсикологическую реанимацию.

Инцидент произошел в заведении сети на улице Маросейка. Подростки начали бредить и говорить о суициде, после чего их доставили в больницу. По данным Baza, у школьников диагностировали отравление психодислептиками.

На данный момент неизвестно, как могла произойти интоксикация. Мальчик и девочка находятся в бессознательном состоянии, их анализы пока не готовы, уточнил источник.

Ранее массовое отравление детей произошло в Подмосковье. Причиной стала таблетка от тараканов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.