Двоих школьников госпитализировали из ресторана «Вкусно — и точка» в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. 15-летний мальчик и 14-летняя девочка попали в токсикологическую реанимацию.

Инцидент произошел в заведении сети на улице Маросейка. Подростки начали бредить и говорить о суициде, после чего их доставили в больницу. По данным Baza, у школьников диагностировали отравление психодислептиками.

На данный момент неизвестно, как могла произойти интоксикация. Мальчик и девочка находятся в бессознательном состоянии, их анализы пока не готовы, уточнил источник.

Ранее массовое отравление детей произошло в Подмосковье. Причиной стала таблетка от тараканов.