Столичный ученый назвал причину появления шпаны на востоке Москвы

Причину появления так называемой шпаны на востоке Москвы в советские годы назвал в беседе с «Москвич Mag» советский и российский историк литературы, литературовед, профессор Высшей школы экономики, ученый Андрей Немзер.

«Это породила колонизация пространства близ метро "Щелковская", если к центру метро стоять, то по левую руку, куда выселяли и кучу народа из черкизовских бараков, из деревни Калошино — они сносились, и почему-то застройка на их месте шла медленно», — объяснил ученый.

По словам литературоведа, детство он провел в районе Измайлово, а учился в физико-математической школе №444 у станции метро «Первомайская». Немзер рассказал, что все его одноклассники жили на разных Парковых улицах, где нередко можно было встретить местную шпану. И хотя неприятные ситуации бывали, но ощущения жизни в страшном мире, по словам ученого, у него не зародилось.

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