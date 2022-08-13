В столичном метро заметили «шпиона»
«Шпиона» заметили в столичном метро. Сделанной одним из очевидцев видеозаписью поделился Telegram-канал «Мои Люберцы».
«Ничего себе, какие шпионы в метро ездят. Девочки, будьте бдительны», — написал автор поста. В кадр попал мужчина с сумкой, из которой выглядывает нечто, напоминающее скрытую камеру. «Объектив» направлен на ноги сидящей рядом женщины.
Пользователи высказали иные противоречащие мнению автора предположения. «Может, у него там бутылка торчит», «Или это типа клапана, сумка похожа на шоппер», «Маловероятно, что это камера. Но сюжет забавный», «Это смахивает на гермомешок с клапаном для выпуска воздуха», «Это, скорее всего, чехол на аппарат Илизарова (устанавливается при сложных переломах конечностей), а дырочка нужна, чтобы вентиляция была», — написали они.
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