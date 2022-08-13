В столичном метро заметили «шпиона»

Пользователи высказали иные противоречащие мнению автора предположения. «Может, у него там бутылка торчит», «Или это типа клапана, сумка похожа на шоппер», «Маловероятно, что это камера. Но сюжет забавный», «Это смахивает на гермомешок с клапаном для выпуска воздуха», «Это, скорее всего, чехол на аппарат Илизарова (устанавливается при сложных переломах конечностей), а дырочка нужна, чтобы вентиляция была», — написали они.

Ранее фонтан с настоящими арбузами заметили в одном из московских дворов в районе Хамовники. Телеведущая и блогер Алена Водонаева назвала его стильным.