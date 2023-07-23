Стало известно о массовой шринкфляции в столичных магазинах

О массовой шринкфляции (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) в столичных магазинах заявил вице-спикер Госдумы, депутат Борис Чернышов. По его словам, об этом свидетельствуют результаты закупки молочной продукции в 122 магазинах Москвы, передает РИА Новости.

Известно, что массовые анонимные рейды по магазинам столицы проводились с 1 по 18 июля. Выяснилось, что 87 процентов товаров в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом сама упаковка визуально ничем не отличается от других производителей, которые заливают в свои тары полный литр молока.

Оказалось, что в 97 процентах случаев гречка, рис, пшено и овсяные хлопья были расфасованы в пакеты по 450 и 900 граммов вместо обычных 500 граммов и одного килограмма. Вес и объем продукции были указаны несопоставимо мелким шрифтом по сравнению с ценой, отметил Чернышов.

Ранее стало известно, что новые камеры в московских магазинах будут изучать поведение покупателей.