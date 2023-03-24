В Московском регионе объявили штормовое предупреждение
Синоптик Вильфанд: в Московском регионе объявлено предупреждение в связи с половодьем.
В связи с половодьем в Московском регионе с субботу, 25 марта, по вторник, 28 марта, объявлено штормовое предупреждение. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог пояснил, что предупреждение объявлено в связи с достижением опасного уровня воды на ряде рек из-за половодья. По его словам, прогнозируется затопление речных пойм и участков дорог.
Вильфанд уточнил, что вода может подняться на один-два метра. Ситуация касается Москвы-реки, а также Протвы, Нары, Исконы и других. Он предупредил, что не исключено продление предупреждения.
Ранее синоптик Синенков предупредил столичных жителей о затяжных дождях в Москве на следующей неделе.