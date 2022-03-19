Россиянина оштрафовали на 300 тысяч рублей за парковку автомобиля на пустом участке земли на западе Москвы. Об этом сообщил телеканал «360».

Уточняется, что машина мужчины была служебной. По версии Госавтоинспекции, москвич припарковал авто на газоне. Сам россиянин рассказал, что отправился в аптеку в выходной день, чтобы купить лекарство дочери. Парковка была заполнена, поэтому он припарковался у здания рядом с автомобилем такси.

«Как мне показалось, на парковке. Оставил машину буквально на пять минут, а после мне пришел штраф за стоянку на газоне», — пояснил владелец автомобиля.

Подобная санкция действительно предусмотрена законом, однако на сумму в 300 тысяч рублей штрафуют юридических лиц. Кроме того, источник выложил снимки с упомянутого места, где видно, что названный газоном участок завален мусором и грязью.

Ранее автомобилистов предупредили о появлении новых штрафов в 2022 году.