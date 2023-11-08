Назван лучший способ расстаться с электронными сигаретами

Сдавать отработанные батарейки и электросигареты в ТЦ призвали москвичей в «Мосленте».

«Если вы не готовы куда-то ехать ради того, чтобы сдавать отсортированные отходы, то можете просто заносить их в контейнеры для сбора, установленные в ближайших сетевых магазинах. Найти их проще всего через карту Recyclemap», — говорится в сообщении.

Использованные батарейки и электронные сигареты можно оставить в контейнерах компании, которые расположены в «Перекрестках», «ВкусВиллах» и «Леруа Мерленах». В двух последних магазинах еще сдают перегоревшие лампочки. В «Перекрестках» и «Вкусвиллах» также принимают пластиковые крышки и старые пластиковые карты.

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