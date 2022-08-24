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Москвичей предупредили об очень сильной дневной жаре

Москвичей предупредили об очень сильной дневной жаре
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной дневной жары продлен в Москве до вечера среды, 24 августа, сообщает Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 часов 24 августа до 18 часов 24 августа», — говорится в сообщении. По данным синоптиков, температура воздуха днем достигнет 30-33 градусов.

Кроме того, до четверга, 25 августа, в Москве и области продлен режим чрезвычайной пожароопасности 5 класса.

Ранее Гидрометцентр России спрогнозировал рекордную жару на этой неделе в столичном регионе.

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