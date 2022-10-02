Москвичам спрогнозировали сильные дожди в начале октября

Сильные дожди ожидаются в Москве в первую неделю октября. Такой прогноз «Вечерней Москве» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Первая неделя октября окажется дождливой, и, по нашим расчетам, в городе выпадет до трети осадков от месячной нормы октября. То есть от 10 до 15 миллиметров. При этом на протяжении недели будет достаточно комфортная погода», — заявил эксперт и добавил, что температура воздуха будет держаться на отметке 13-15 градусов тепла.

По словам синоптика, к четвергу, 6 октября, облака рассеются, а дожди прекратятся. С пятницы, 7 октября, по воскресенье, 9 октября, в столице ожидается комфортная температура — 10-14 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам погоду на октябрь.