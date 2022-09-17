Москвичам пообещали сильные дожди

Сильные дожди пообещал москвичам в воскресенье, 18 сентября, синоптик Александр Шувалов. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

«С полудня воскресенья начнутся дожди, они будут усиливаться. Особенно сильно — в ночь на понедельник. И в понедельник будут идти дожди, постепенно при этом ослабевая. Ночью же будет самое большое количество осадков», — сказал он.

По словам специалиста, когда дождь ослабеет, в Москве усилится ветер. В воскресенье его порывы будут достигать около 12–15 метров в секунду, а в понедельник — 20–22 метра в секунду. Шувалов уточнил, что со следующей недели температура начнет падать.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что в Москве бабьего лета не ожидается, так как не наблюдается ясной погоды.