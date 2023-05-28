17:40, 28 мая 2023
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Сильный дождь с градом в Москве попали на видео
На востоке Москвы прошел сильный дождь с градом.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
На востоке Москвы прошел сильный дождь с градом. Видео с природной аномалией было опубликовано в Telegram-канале «Москва с огоньком».
По словам автора ролика, град прошел утром в воскресенье, 28 мая. Осадки в виде частиц льда сопровождались ливнем.
Как сообщает Гидрометцентр, в течение дня в городе ожидаются дожди, северо-западный ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. При грозе ветер усилится до 15 метров в секунду. Давление — 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик Леус также предупредил жителей столицы о ливнях и грозах.