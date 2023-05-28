Сильный дождь с градом в Москве попали на видео

На востоке Москвы прошел сильный дождь с градом. Видео с природной аномалией было опубликовано в Telegram-канале «Москва с огоньком».

По словам автора ролика, град прошел утром в воскресенье, 28 мая. Осадки в виде частиц льда сопровождались ливнем.