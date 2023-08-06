Сильный пожар в Подмосковье попал на видео

Сильный пожар произошел в магазине спорттоваров в Подмосковье под Дмитровом. Клубы черного дыма попали на видео, опубликованное SHOT.

Информации о пострадавших не поступало.

По данным областного управления МЧС России, возгорание произошло в нежилом здании в городском округе Дмитров, село Синьково. К тушению привлекли пять единиц техники и 16 человек.

Ранее крупный пожар на складе в Подмосковье попал на видео.