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15:00, 06 августа 2023
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Сильный пожар в Подмосковье попал на видео

В магазине спорттоваров в Подмосковье произошел пожар.

Сильный пожар в Подмосковье попал на видео
Кадр: Telegram-канал Shot

Сильный пожар произошел в магазине спорттоваров в Подмосковье под Дмитровом. Клубы черного дыма попали на видео, опубликованное SHOT.

Информации о пострадавших не поступало.

По данным областного управления МЧС России, возгорание произошло в нежилом здании в городском округе Дмитров, село Синьково. К тушению привлекли пять единиц техники и 16 человек.

Ранее крупный пожар на складе в Подмосковье попал на видео.