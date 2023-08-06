15:00, 06 августа 2023
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Сильный пожар в Подмосковье попал на видео
В магазине спорттоваров в Подмосковье произошел пожар.
Кадр: Telegram-канал Shot
Сильный пожар произошел в магазине спорттоваров в Подмосковье под Дмитровом. Клубы черного дыма попали на видео, опубликованное SHOT.
Информации о пострадавших не поступало.
По данным областного управления МЧС России, возгорание произошло в нежилом здании в городском округе Дмитров, село Синьково. К тушению привлекли пять единиц техники и 16 человек.
Ранее крупный пожар на складе в Подмосковье попал на видео.