12:54, 13 августа 2023
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Сильный пожар в Подмосковье попал на видео
Пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров вспыхнул в Раменском.
Кадр: Telegram-канал Mash
На видео попал сильный пожар в подмосковном Раменском на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах виден столб черного дыма. По предварительной информации, вспыхнул склад с удобрениями в районе Донинского шоссе.
По данным прокуратуры Московской области, предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.
Ранее на видео попал смертельный пожар в Новой Москве. Возгорание произошло в двух частных домах. В результате него один человек погиб и двое пострадали.