Сильный пожар в Подмосковье попал на видео

На кадрах виден столб черного дыма. По предварительной информации, вспыхнул склад с удобрениями в районе Донинского шоссе.

По данным прокуратуры Московской области, предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Ранее на видео попал смертельный пожар в Новой Москве. Возгорание произошло в двух частных домах. В результате него один человек погиб и двое пострадали.