Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», -- написал градоначальник. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил, что Москва защищается от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) лучше, чем самые продвинутые страны.