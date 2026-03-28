Опубликовано 28 марта 2026, 01:021 мин.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», -- написал градоначальник. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин заявил, что Москва защищается от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) лучше, чем самые продвинутые страны.