Невролог назвал неочевидные симптомы инсульта

Неочевидные симптомы, которые указывают на развитие инсульта, «Известиям» назвал врач-невролог, заведующий отделением неврологии Европейского медицинского центра Виталий Акимов.

«Инсульт — это внезапное и быстрое нарушение кровообращения мозга вследствие закупорки атеросклеротической бляшкой или тромбом (ишемический инсульт) либо разрыва сосудов головного мозга (геморрагический инсульт), из-за чего возникает недостаток кислорода. Последствия инсульта печальны: нервные клетки погибают, приводя к нарушению функций, за которые они отвечали. Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия имеет инсульт», — объяснил специалист.

По словам врача, симптомами, указывающими на болезнь, могут быть асимметрия лица, слабость в руках и ногах на одной стороне, нарушение функций речи и ухудшение зрения.

Эксперт также порекомендовал не игнорировать внезапные обмороки, предобморочные состояния со слабостью и потемнением в глазах, что может свидетельствовать о нарушении сердечного ритма, что впоследствии чревато развитием инсульта.

Невролог предупредил, что одним из самых неочевидных симптомов при развитии инсульта является нарушение дыхания во время сна. В этот момент дыхательные пути перекрываются и мозг недополучает кислород. Чаще всего риску подвержены люди с храпом и с повышенной массой тела. Имея эти факторы, они попадают в группу риска развития инсульта и других заболеваний, подчеркнул Акимов.

Ранее врач-невролог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Саида Ахметова раскрыла симптомы детского инсульта.