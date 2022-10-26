Гинеколог назвала главные симптомы опасных заболеваний

Врач предупредила, что при возникновении хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов женщине необходимо как можно быстрее обратиться к гинекологу. Об опасности состояния сигнализируют также появление слабости, повышение температуры, головокружение, обмороки.

По словам Казаковой, при таких симптомах речь может идти о эктопической (внематочной) беременности, апоплексии яичника, перфорации матки, перекруте ножки кисты яичника, некрозе миоматозного узла, сальпингитах, сальпингоофоритах, перитонитах и пельвиоперитонитах.

«Тактика лечения может быть как хирургической, так и консервативной, зависит напрямую от установленного диагноза. Объем хирургического вмешательства также зависит от диагноза, общего состояния пациентки, ее репродуктивных планов. Медикаментозное лечение, как правило, направлено на устранение болевого синдрома, проведение антибактериальной и противовоспалительной терапии», — рассказала гинеколог.

Эксперт также отметила, что установить правильный диагноз может только врач, с учетом клинической картины заболевания, жалоб пациентки, данных инструментальных и лабораторных обследований.

Ранее старший научный сотрудник МОНИИАГ, врач акушер-гинеколог Елена Чулкова рассказала о влиянии COVID-19 на беременность.