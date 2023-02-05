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18:12, 05 февраля 2023
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Невролог назвал симптомы ранних стадий инсульта

Невролог назвал симптомы ранних стадий инсульта
Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Симптомы, которые могут предшествовать инсульту на ранних стадиях, агентству «Прайм» назвал врач-невролог клиники «Атлас» Игорь Мацокин. По его словам, этому предшествует утрата какой-либо функции организм.

«Нарушение мозгового кровообращения, иначе инсульт, — это клинический синдром, при котором возникает нарушение какой-либо функции мозга из-за того, что кровоснабжение мозга нарушено тромбозом или эмболией», — пояснил специалист.

Признаками предынсультного состояния могут быть остро возникшее головокружение, шаткость, нарушение глотания, трудности распознавания или восприятия устной речи, предобморочное состояние или потеря сознания, нарушение зрения, двоение в глазах. Кроме того, это и остро возникшая головная боль, забывчивость и амнезия, приступы эпилепсии, дискомфорт за грудиной, ощущения перебоев в ритме сердца и нестабильность давления.

Мацокин предупредил, что важно вовремя заметить неврологические симптомы и обратиться к врачу. Эти признаки могут говорить о различных заболеваниях, диагноз которых может поставить только специалист.

Невролог напомнил также и о прямых признаках инсульта: слабость в руке, ноге или половине тела, асимметрия лица, сложности в произнесении слов или восприятии речи, частичное или полное отсутствие зрения.

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