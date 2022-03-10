Синоптик назвал дату возвращения весенней погоды в Москву. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам эксперта, до 15-20 марта столица будет находиться в плену холодного антициклона. «До середины месяца нас ждет малооблачная погода с небольшим количеством снега. Но потом температурный фон постепенно будет меняться, так как холодные воздушные массы начнут покидать столицу. В дневные часы столбики термометра достигнут показателей плюс три-пять градусов», — рассказал он, добавив, что в ночное время температурные показатели останутся отрицательными.

С 15 марта, продолжил метеоролог, солнце будет активнее прогревать воздух в Москве, и жители столицы ощутят возвращение весенней погоды.

Ранее москвичам пообещали мощное потепление.