Синоптик назвал дату пика похолодания в Москве

Пик похолодания в Москве ожидается в четверг, 9 апреля, и пятницу, 10 апреля. Такие даты назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

«Четверг и пятница будут самыми холодными днями на этой неделе. Похолодание в эти дни достигнет своего апогея», — предупредил метеоролог.

В субботу, 11 апреля, в столичном регионе станет теплее, уточнил специалист.

Ранее Леус сообщил, что воздух в российской столице на Пасху прогреется до плюс 13 градусов. При этом в ночное время еще будет холодно: температура будет колебаться около нулевой отметки в столице, в регионе прогнозируется от минус 2 до плюс 2 градусов.