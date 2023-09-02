Синоптик назвал сроки окончания летней погоды в Москве

Сроки окончания летней погоды в Москве в беседе с ТАСС назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, похолодание придет в столицу 7 сентября.

Синоптик рассказал, что в первой половине следующей недели в городе еще будет держаться теплая погода — до плюс 20-22 градусов, в некоторых случаях столбики термометров будут подниматься до плюс 24 градусов.

Однако уже с четверга характер погоды изменится до 15-20 градусов тепла. Кроме того, в Москве начнутся дожди и сильно понизится атмосферное давление. В пятницу в городе будет уже не выше 12-16 градусов тепла, уточнил метеоролог.

Ранее специалист Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму в Москве.